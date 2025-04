Lanazione.it - “Salveremo il mondo prima dell’alba”: al Verdi si riflette su società, angosce e fragilità

Pisa, 1 aprile 2025 – Con il mese di aprile e il terzultimo titolo in programmazione, la Stagione di Prosa 24/25 del Teatro, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, si avvia verso la conclusione. Giovedì 3 aprile alle 21 arriva sul palco pisano “il”, uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo con la regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi. In scena gli attori Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Massimiliano Setti, Roberto Serpi, Ivan Zerbinati. Coproduzione di Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli -Teatro Bellini in collaborazione con Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboreto – Teatro Dimora La Corte Ospitale, questo spettacolo è inoltre firmato per la drammaturgia da Gabriele Di Luca, per scenografia e luci da Lucio Diana, per i costumi da Stefania Cempini.