Lanazione.it - Salvaguardia dell’olivo. Donate 1.376 piante

Si è conclusa con successo la distribuzione gratuita di oltre 1.300di olivo (per l’esattezza 1.376) a cittadini privati, hobbisti e azienda agricole, in tutto 87, avvenuta sabato scorso in piazza Aldo Moro e venerdì scorso al frantoio sociale del Compitese. Un’iniziativa promossa dal Comune insieme al Frantoio sociale del Compitese e alla Cia Toscana Nord- Lucca con l’obiettivo di aumentare la presenza su tutto il territorio di questa pianta e quindi anche la produzione olearia. Alla consegna degli olivi erano presenti l’assessora all’agricoltura Silvana Pisani, il presidente del Frantoio Sociale del Compitese, Angelo Giusti, Luca Maria Simoncini presidente della Cia Toscana Nord Lucca e Antonio Lorito, responsabile Piana di Lucca della Cia Toscana Nord-Lucca. "E’ con soddisfazione che abbiamo consegnato a numerosi cittadini e aziende agricole del nostro territorio un numero consistente didi olivo – spiega l’assessora all’agricoltura Silvana Pisani –.