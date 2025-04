Salto con gli sci ode alla famiglia Prevc | i record di Nika e Domen sulle orme del fratello maggiore Peter

Leggi su Sportface.it

Nella storia dello sport è raro trovare più esponenti di unache hanno toccato il vertice nella loro disciplina. Nel calcio italiano abbiamo avuto la dinastia dei Maldini e i fratelli Baresi, nel basket Meneghin padre e figlio, nel canottaggio i fratelli Abbagnale hanno dominato la scena per quasi vent’anni, nella Formula 1 Villeneuve e Rosberg coi rispettivi figli, per citare alcuni esempi. Nella storia degli sport invernali, e più in particolare nelcon gli sci, lareale è sicuramente quella dei, che vanta ben quattro fratelli capace di vincere in Coppa del Mondo. Non è tutto però, perché allo stato attuale detengono anche ildel mondo sia in campo maschile che in quello femminile, oltreSfera di Cristallo sempre tra le donne.of Slovenia celebrates with World Cup overall victory with the Crystal Ball after women’s HS130 ski jumping competition at the FIS Nordic World Cup Lahti Ski Games in Lahti, Finland, on March 21, 2025.