Salto con gli sci, non ci si ripulisce senza sporcarsi le mani. Due consigli alla Fis per superare lo scandalo tute

La Coppa del Mondo maschile dicon gli sci ha vissuto ieri il proprio epilogo a Planica (Slovenia). Ora, con la primavera, è doveroso lavorare nell’ottica di ricostruire l’immagine di una disciplina segnata dallodella frode sportiva perpetrata dNorvegia durante i Mondiali di casa di Trondheim.Federazione Internazionale il compito di muoversi di conseguenza, gestendo tutti i fronti aperti. Sarà una primavera calda, per la Fis, soprattutto perché ci avviciniamo a una stagione caratterizzata dai Giochi Olimpici. Il Cio potrà avere solo un’idea vaga di quanto accaduto, ma quando si parla di “frode sportiva” non ci sono santi in paradiso che tengano. Anche a Losanna sono rimasti colpiti dall’accaduto.Dunque, il management delcon gli sci avrà il dovere di prendere ogni contromisura necessaria per garantire la limpidezza di uno sport, la cui credibilità è stata giocoforza messa in discussione.