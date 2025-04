Lettera43.it - Salta il closing per l’acquisto del 75 per cento di Athena da parte di Wip Finance

L’operazione di acquisizione del 75 perdel capitale didadi Wip, prevista per il 31 marzo, non è stata finalizzata. Il mancatoha impedito alla società svizzera di diventare indirettamente socia di maggioranza assoluta di Visibilia Editore, gruppo editoriale fondato dalla ministra Daniela Santanchè, che ha dismesso le cariche nel 2022. In un comunicato diffuso proprio da Visibilia, è riportato come «l’autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari ha avviato un’inchiesta, di cui non è noto l’oggetto, nominando, a tal fine, un professionista autorizzato ad agire individualmente, per conto di Wip». A causa di questa indagine, «l’incaricato non ha dato, al momento, l’autorizzazione al perfezionamento dell’operazione di cessione in favore di Wip di unacipazione rappresentativa del 75% del capitale sociale di».