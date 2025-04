Dilei.it - SaloneSatellite 2025, artigianato, tecnologie e visioni future

Al Salone del Mobile di Milano torna il, l’evento dedicato ai giovani designer under 35. Nato nel 1998 da un’idea di Marva Griffin Wilshire, ilsi è imposto come trampolino di lancio per talenti emergenti, luogo d’incontro tra imprenditori che per l’occasione vestono i panni di “talent scout” e promettenti progettisti. In ventisei edizioni, questo visionario hub ha dato spazio a oltre 14.000 designer e 270 scuole di design internazionali; molti prototipi qui presentati sono entrati in produzione e numerosi ex partecipanti sono divenuti firme di spicco del settore. Tra i designer internazionali oggi all’apice, molti hanno esordito al Satellite – da Matali Crasset a Ilkka Suppanen, da Nendo a Deepdesign.Fonte: Foto di Ludovica ManginiFoto di gruppo con la fondatrice Marva Griffin Wilshire (al centro in verde): il cuore pulsante del, accanto ai talenti emergenti da tutto il mondo.