Liberoquotidiano.it - "Salis insulta persone con cui faceva le foto"

A Genova esplode il caso. "Sono davvero sconcertato dal comportamento della candidata del centro-sinistra che, con una dichiarazione infelice, ha accusato di fascismo proprio quellecon cui, fino a poco tempo fa, condivideva carriera,e sorrisi, accettando persino incarichi onorari come quello di ambasciatrice di Genova. Cioè fino a ieri andavamo bene e lei con gioia appoggiava proprio quell'amministrazione che oggi etichetta: ergo fino a ieri era fascista anche lei?". Così Carmelo Cassibba coordinatore della Lista Vince Genova commenta le parole di grave accusa che la candidata di centro sinistra ha rivolto al centro destra. "La politica non può essere giocata con tanta superficialità, cambiare cappello a seconda di chi si appoggia è una mancanza di rispetto verso i cittadini e verso coloro che hanno lottato per la democrazia e denota la totale avulsione a portare avanti un ipotetico ruolo di sindaco.