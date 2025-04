Ferraratoday.it - Salina, c'è la data ufficiale della riapertura: visita alla fortezza rinascimentale

Leggi su Ferraratoday.it

Riapre ladi Comacchio. Sabato 19 aprile è in programma un’occasione unica per chi ha la passione per la natura e la storia per passeggiare in un luogo senza tempo, ricco di tradizioni e di biodiversità, accompagnati dal personale.Un percorso facile di circa 4.