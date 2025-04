Zon.it - Salerno, si impossessa di un portafogli ed effettua prelievi indebiti

Leggi su Zon.it

Il 29 marzo u.s., a, i Carabinieri della Stazione diDuomo hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, indagato per i reati di “furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e violazione del divieto di ritorno nel Comune di” perché, allo stato delle indagini, lo scorso 26 ottobre, in violazione della prescrizione del divieto di ritorno nel Comune di, all’interno di un teatro salernitano, si sarebbeto di uncontenente denaro contante nonché una carta di credito che avrebbe utilizzato perre dei.La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.