Zon.it - Salerno, 35enne aggredito in un bar dopo un commento sui social: denunciati padre e figlio

Tensione alle stelle nel pomeriggio di domenica in un bar della zona orientale di, dove un uomo di 35 anni è stato violentementedai due titolari dell’esercizio commerciale,, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti.Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe stato innescato da unnegativo pubblicato suidalla vittima nei confronti dei gestori del bar. L’uomo sarebbe stato colpito prima con calci e pugni dal, poi con un bastone dal.Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona”, ilha riportato gravi lesioni al volto, al torace e ad una gamba.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura di, che hanno sequestrato l’arma impropria usata per l’aggressione, acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltato le versioni dei presenti.