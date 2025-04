Sale il montepremi per la Coppa Italia | quanto può incassare l’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Chi si aggiudica il trofeo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, porta a casa uncomplessivo di 7,6 milioni di euro, frutto dei premi distribuiti lungo i vari turni della competizione. Alcune di queste somme sono già state acquisite nel corso del torneo: 400mila euro per il passaggio agli ottavi di finale, 850mila per i quarti, 1,7 milioni per la semifinale e 2 milioni per la squadra che esce sconfitta dall’ultimo atto. Il vincitore, invece, incassa un ulteriore premio di 4,6 milioni di euro, portando così il totale della sua cavalcata vincente alla cifra indicata.Le finaliste vanno alla Final Four di SupernaOltre al prestigioso trofeo e al sostanzioso premio economico, le due squadre finaliste otterranno automaticamente la qualificazione alla Final Four della Superna, un evento che si sta consolidando come appuntamento di rilievo nel panorama calcistico nazionale.