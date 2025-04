Iltempo.it - Saix il più influente su TikTok. Ecco perché il creator italiano sta spopolando

Spopola. Visualizzazioni dopo visualizzazioni, raggiunge milioni di interazioni sui social., capelli ricci e volto simpaticissimo, si aggiudica il primato tra gli influencer più virale di sempre. “Fin da piccolo ho sempre avuto un sogno: creare contenuti e condividere la mia visione con il mondo attraverso i video sui social", racconta. Questo desiderio ha iniziato a prendere forma nel 2018, quando ha pubblicato i primi video su YouTube, dedicati al gioco Fortnite. "All'inizio, era un semplice hobby, un modo per condividere le mie passioni e mettermi alla prova in un contesto che mi affascinava, ma con il tempo è diventato molto di più. Fare video mi ha permesso di esplorare me stesso, le mie idee e la mia creatività, spingendomi sempre oltre i miei limiti", spiega. Il momento di svolta, però, è arrivato in una fase complicata della sua vita.