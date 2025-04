Frosinonetoday.it - Sacre Note a Collepardo 2025

Leggi su Frosinonetoday.it

Rilanciare la tradizione della musica sacra italiana, valorizzando in particolar modo le eccellenze territoriali: questo l’obiettivo del “Festival di Musica Sacra” della Regione Lazio.Oltre 150 i concerti in programma in tutto il Lazio, dal 1° Aprile fino al 15 Ottobre.Tra i vari.