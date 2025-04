Lanazione.it - Sabato 5 aprile apertura straordinaria dell’Anagrafe alla Sesta Porta

Pisa, 12025 - Open Day all’Ufficio Anagrafeper(dalle 08.30 alle 12.00) dedicato ai servizi anagrafici econsegna delle tessere elettorali ai nuovi residenti e ai cittadini comunitari residenti. Il servizio, con il rilascio dei ticket fino a 50 numeri, garantirà le urgenze ed è stato programmato per ottenere carte di identità, autentiche e certificati anagrafici. Sarà invece escluso lo sportello per le residenze anagrafiche. Con l’occasione sarà anche possibile effettuare il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi, sarà sufficiente presentarsi allo sportello muniti di documento di identità di riconoscimento, in corso di validità. "In previsione delle elezioni referendarie che si terranno i prossimi 8 e 9 giugno - spiega l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro -, desidero informare i cittadini che, per garantire una maggiore efficienza e facilitare l’accesso ai servizi, abbiamo deciso di organizzare un Open Day proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, in particolare di coloro che non possono recarsi agli uffici durante la settimana a causa degli orari di lavoro.