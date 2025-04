Juventusnews24.com - Sabatini a sorpresa: «Questo centrocampista è da Inter o da Juventus. Non capisco perché…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24suldella Serie A: tutte le dichiarazioni sul calciatore e l’accostamento alla JuveL’ex direttore sportivo di molti club di Serie A Walterè statovistato da La Gazzetta dello Sport analizzando anche il Bologna e in particolare Remo Freuler.non ha dubbi: sarebbe un calciatore da Juve o da– «Il vero colpo del Bologna è stato recuperare Freuler, con lui giocano tutti meglio. Lo svizzero è da, non so perché l’Atalanta lo abbia lasciato andare».Leggi sunews24.com