MOSCA () (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri russo Sergejha reso noto che sono in corso “i preparativi per un” con gli Stati Uniti per “glidibilaterali” tra Mosca e Washington e normalizzare i contatti.Secondo quanto riferisce l’agenzia Tass, il capo della diplomazia russa ha sottolineato i progressi in atto e il desiderio dei partner americani di “rimuovere questi ostacoli del tutto inaccettabili dal punto di vista della pratica diplomatica”.“C’è stato una Istanbul, ora si sta preparando un secondo, nel frattempo i contatti vengono stabiliti tramite telefono e videoconferenza”, ha detto. Lo scorso 27 febbraio i funzionari statunitensi e russi hanno avuto un primoa Istanbul per discutere della normalizzazione degli scambi a livello diplomatico.