Oasport.it - Rugby: addio a Giancarlo Dondi, l’uomo che portò l’Italia nel Sei Nazioni

Si è spento nella notte tra domenica e lunedì, ex presidente della Federazione Italiana, echedi fattonel gotha delmondiale. Il presidente onorario della Fir avrebbe compiuto novant’anni il 19 aprile ed è stato a capo delitaliano dal 1996 al 2012.ha dedicato tutta la sua vita alla palla ovale, prima come giocatore con le maglie delParma e delle Fiamme Oro Padova, poi come dirigente. Nella prima metà degli anni ’90, quelli del primo boom delnel nostro Paese, è stato vice presidente della Fir e team manager della nazionale, accompagnando gli azzurri ai primi successi di peso contro le nazionali dell’elite mondiale.Eletto nel 1996 alla presidenza della Fir, sotto la sua guida nel 1998 venne votato l’ingresso delnel Sei, dove esordì nell’edizione del 2000.