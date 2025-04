Ilrestodelcarlino.it - Rubò nei locali per pochi spiccioli: incastrato dal tatuaggio della Juve

Prendeva di mira attività commerciali, per lo più sul lungomare, e dopo aver forzato porte o finestre sgattaiolava dentro arraffando i soldi contenuti in cassa. In due mesi, a gennaio e ad aprile 2023, sono stati otto idepredati tra bar, ristoranti e alberghi. In uno però ha lasciato il segno, o meglio un. Una telecamera lo ha ripreso per quasi quindici minuti immortalando anche ilche aveva dietro al collo, un. E’ stata la sua firma su tutti i colpi che la Procura contesta ad un 38enne ligure residente a Fano. La prima ondata di furti è stata tra il 25 e il 27 gennaio del 2023, sui lungomare di Marina di Montemarciano, Senigallia e Marzocca. La seconda, tutta il 7 aprile del 2023, ha riguardato Falconara. Riuniti i fascicoli l’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Nocchi, andrà a processo con l’abbreviato davanti al giudice Carlo Cimini il prossimo 20 maggio.