Anconatoday.it - Rubano cosmetici di valore in un negozio utilizzando la tecnica del 'palo'. Denunciate due donne

Leggi su Anconatoday.it

JESI – Nella giornata di ieri, lunedì 31 marzo 2025, al termine di una rapida attività investigativa, il personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Jesi ha denunciato in stato di libertà una donna di 57 anni, di origini cubane, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il.