Anconatoday.it - Ruba vestiti in un negozio del centro: scattano denuncia e Foglio di Via

ANCONA -capi di abbigliamento in unin Corso Garibaldi, nei guai un tunisino di 20 anni. Il fatto è accaduto questa mattina. Non appena compiuto il furto, sul posto sono giunti i polizotti che hanno trovato il giovane con ancora in mano la refurtiva mentre cercava di allontanarsi.