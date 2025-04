Lanazione.it - Ruba vestiti e picchia l'addetto alla sicurezza: 20enne in manette

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 1 aprile 2025 - Hato alcuni capi di abbigliamento per un valore di 210 euro dal negozio Coin di piazza del Grano e, sorpreso dall', lo ha aggredito per cercare di fuggire. Per questo unperuviano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi con l'accusa di rapina impropria. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 30 marzo. Il giovane era riuscito a impossessarsi della merce quando è stato notato e fermato dall', che ha tentato di bloccarlo. Per garantirsi la fuga, il ladro lo ha colpito fisicamente, ma proprio in quel momento una pattuglia appiedata dei carabinieri, in servizio di controllo del territorio, è stata allertata da un dipendente del negozio ed è prontamente intervenuta. I militari hanno bloccato il, arrestandolo ed evitando conseguenze peggiori.