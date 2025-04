Anteprima24.it - Ruba un’auto a Montesarchio, 25enne arrestato in flagranza di reato

Tempo di lettura: 2 minutiIn linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, proseguono in Irpinia i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, soprattutto in quei comuni più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.Nel pomeriggio di ieri, a San Martino Valle Caudina, i Carabinieri della locale Stazione hannoindiundella provincia di Caserta, ritenuto responsabile del furto di, sottratta nella mattinata dal cortile di un’abitazione. L’indagine, avviata a seguito della segnalazione del proprietario, ha consentito il recupero del veicolo. Durante le operazioni, il giovane è stato trovato in possesso di chiavi alterate, grimaldelli e di un’altra chiave appartenente ata poco prima ae successivamente abbandonata perché non marciante.