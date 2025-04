Pisatoday.it - Ruba cinque bottiglie di olio motore in un negozio: già espulso, era rientrato illegalmente in Italia

Leggi su Pisatoday.it

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 38 anni per furto aggravato e per aver fattorientro nel territorio nazionale dopo essere stato precedentemente.L'intervento dei militari è.