Rossano, incendio in un appartamento, in casa trovato il corpo carbonizzato di una donna

Una tragedia ha scosso il centro storico di(Cosenza), dove unadi 59 anni ha perso la vita in seguito a unche ha devastato la sua abitazione. La vittima, che viveva da sola, è stata trovata carbonizzata all’interno dellaa due piani. L’allarme è stato lanciato nella serata di lunedì 31 marzo, quando alcuni residenti della zona hanno notato il fumo fuoriuscire dall’edificio e hanno subito chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Coriglianosono giunti prontamente sul luogo, riuscendo a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Una volta entrati nell’, hanno scoperto ilsenza vita della, che si trovava distesa sul letto.L’Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento, ma al momento l’ipotesi più plausibile resta quella accidentale.