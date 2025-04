Ilrestodelcarlino.it - Rosetti Marino a gonfie vele. Quadruplicati gli utili

Il gruppodi Ravenna - attivo nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti per l’eolico, l’oil&gas, la carbon neutrality e la cantieristica navale e quotato su Euronext Growth Milan - ha chiuso il 2024 con ricavi consolidati pari a 582,6 milioni (359,1 milioni nel 2023) e quadruplicato i suoi; deciso un dividendo di 2 euro per azione che verrà pagato dal 21 maggio. Ieri il titolo a Milano ha chiuso a 48 euro, in crescita del 2,13%. Il Cda ha approvato ieri il bilancio 2024 e il significativo incremento dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (62,2%) è riconducibile al settore oil&gas, che ha realizzato ricavi per 418 milioni (315 milioni nel 2023) e al settore renewables & carbon neutrality, che ha realizzato un volume d’affari di 164 milioni (32 milioni nel 2023), mentre il settore navale ha contribuito all’attività produttiva con un milione di euro (12 milioni nel 2023).