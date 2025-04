Romics, treni straordinari per il 34° Festiva internazionale del fumetto

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 1 aprile 2025 –per la XXXIV edizione deldelRegionale, in accordo con la Regione Lazio, nei giorni 5 e 6 aprile 2025 potenzierà il servizio di trasporto per consentire alle migliaia di appassionati di potersi recare a Fiera di Roma dove si svolgerà l’evento.Saranno 10 i, tra le stazioni di Roma Tuscolana e Fiumicino aeroporto, che si aggiungeranno all’offerta corrente con circa 10.400 posti totali aggiuntivi per la giornata di sabato e 12.300 posti in più nella giornata di domenica. I canali di acquisto ditalia sono aggiornati. Maggiori informazioni sono disponibili su www.talia.com, sull’Apptalia e presso le biglietterie e self-service delle stazioni ferroviarie. (Fonte: LaPresse)