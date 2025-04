Romadailynews.it - Roma, tensioni al Colosseo: attivisti per la casa occupano parte dei Fori Imperiali

Momenti di tensione con la polizia durante una manifestazione del movimento per il diritto all’abitare.CRONACA DI– Pomeriggio agitato nella zona del, dove alcunidel movimento per il diritto all’abitare hanno dato vita a una manifestazione con striscioni e slogan, occupando un’ala dei.L’azione di protesta ha provocato l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno tentato di sgomberare l’area. Ne è nato un parapiglia, con momenti di forte tensione ancora in corso al momento.La manifestazione si inserisce nel quadro delle iniziative organizzate dai movimenti per lacontro le politiche abitative della Capitale.Al momento non risultano feriti né fermi, ma la situazione resta sotto stretta osservazione dadelle autorità.