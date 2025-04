Sololaroma.it - Roma, Soulé a tutto tondo: “Qui c’è passione come in Argentina”

Archiviata la vittoria per 1-0 con il Lecce, per laè già tempo di guardare avanti. I giallorossi sono riusciti a tenere il ritmo avuto nell’arco di questo inizio 2025, che ha coinciso con un vero e proprio rilancio. L’obiettivo è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, con il 4° posto che dista solo quattro punti. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno rimanere sulla retta via a cominciare dalla gara con la Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un duello estremamente delicato, con in palio 3 punti che peserannoun macigno.Uno dei protagonisti del match potrebbe essere Matias, ex di turno pronto a colpire contro la squadra che non ha creduto nelle sue potenzialità. L’argentino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Idealista, in cui ha parlato adella sua esperienza alla Lupa: “Ho desiderato molto venire questo club, non mi aspettavo l’accoglienza così calorosaquella che ho avuto l’ultima estate.