Romadailynews.it - Roma, sequestrata discarica abusiva di 7 ettari vicino alla pista dell’aeroporto di Ciampino

L’area, ex hotel “Alta Quota”, era colma di rifiuti pericolosi. Rischi per ambiente e sicurezza dei voli.– Una vasta area di circa 7adiacente all’aeroporto “G.B. Pastine” diè stata posta sotto sequestro preventivo d’urgenza da parte della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, convalidato successivamente dProcura di.Il sito, noto in passato come hotel e parcheggio “Alta Quota” e acquisito nel 2023 daCapitale, era diventato nel tempo unaa cielo aperto.Gli accertamenti hanno rivelato la presenza di rifiuti edili, carcasse di auto e mezzi pesanti, pneumatici e fusti contenenti oli minerali, potenzialmente in grado di contaminare il terreno e rappresentare un pericolo per la salute pubblica.Oltre al danno ambientale, la posizione dell’area – situata sul lato nord delladi decollo e atterraggio – poteva interferire con il traffico aereo dello scalono, costituendo un ulteriore fattore di rischio.