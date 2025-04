Roma ruba un violino e poi chiede il riscatto sui social | denunciato 25enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 aprile 2025- Lo ha deto dei suoi attrezzi del mestiere approfittando di una breve sosta della vittima in un autogrill della Magliana e, dopo aver saccheggiato la sua auto, è fuggito via. L’uomo, unbosniaco, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato in un campo nomadi di via Candoni.Sono stati gli agenti dell’ XI Distretto San Paolo ad intercettare il ladro a pochi giorni dall’accaduto.A dare il via alle ricerche è stata la denuncia della vittima, un 24enne pavese, che aveva lamentato di aver subito il furto del suoe di una cassa acustica, oltre al danneggiamento della propria auto.Nel tentativo di recuperare i suoi preziosi strumenti, il giovane aveva disperatamente pubblicato su vari siti internet le foto dei beni andati perduti, nella speranza che qualcuno lo potesse contattare per restituirglieli.