Sololaroma.it - Roma, Ranieri a un passo dal record: voglia di rivalsa con la Juventus

Leggi su Sololaroma.it

Claudioè vicino a un nuovo traguardo. Domenica sera, contro la, potrebbe stabilire il suopersonale di vittorie consecutive in Serie A. Finora, il tecnico ha raggiunto la quota di sette successi di fila in due occasioni, una delle quali proprio con lanella straordinaria stagione 2009/10, culminata con lo scudetto sfiorato. Ora, con la squadra in piena corsa per la Champions League, il tecnicono ha l’opportunità di spingersi oltre e conquistare l’ottava vittoria consecutiva.La sfida ha un sapore particolare per lui: laè una delle poche squadre da cui si è separato in modo traumatico. Nel 2009, nonostante fosse terzo in classifica e ben avviato verso la qualificazione diretta in Champions League, fu esonerato a due giornate dalla fine per far spazio a Ciro Ferrara.