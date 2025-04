Romadailynews.it - Roma, occupano casolare abbandonato in via Flaminia: due minori affidati a struttura protetta

I Carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia del proprietario: sei persone trovate all’interno dell’immobile.CRONACA DI– Quattro adulti e duesono stati sorpresi dai Carabinieri all’interno di un immobilein via, occupato abusivamente dopo aver praticato un foro in una parete per entrare. L’intervento è scattato a seguito di una denuncia presentata dall’amministratore della società proprietaria.I militari della Stazione diTomba di Nerone, giunti sul posto, hanno accertato la presenza delle sei persone all’interno del, utilizzato come rifugio di fortuna. Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno verificato lo stato di salute dei. I bambini, insieme alle rispettive madri, sono stati successivamentea unasituata in un comune alle porte della Capitale.