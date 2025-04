Sololaroma.it - Roma, Ndicka nel mirino della Premier League: tre club pronti all’assalto

Leggi su Sololaroma.it

Lasi prepara ad affrontare un finale di stagione infuocato, con la qualificazione alle coppe europee ancora tutta da conquistare. Domenica sera i giallorossi ospiteranno la Juventus allo Stadio Olimpico per il primo di una serie di scontri diretti fondamentali in chiave Champions. L’obiettivo è rientrare nelle prime quattro, ma in caso di mancato accesso alla massima competizione europea, la società potrebbe essere costretta a sacrificare uno dei suoi giocatori più preziosi per mantenere l’equilibrio finanziario.Uno dei nomi in cima alla lista dei possibili partenti è quello di Evan, difensore centrale ivoriano che ha attirato l’attenzione di diversidi.Newcastle, Arsenal e Nottingham Forest in pressing suè valutato circa 40 milioni di euro (33,4 milioni di sterline), una cifra che garantirebbe allauna boccata d’ossigeno sul piano economico nel caso in cui la squadra non riuscisse a qualificarsi per le coppe europee più remunerative.