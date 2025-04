Notizieaudaci.it - Roma, morto turista scozzese ferito nell’esplosione del B&B: l’agghiacciante post

Il 54enne Gran Paterson non ce l’ha fattaGrant Paterson non ce l’ha fatta. Ildi 54 anni che era rimastodi domenica 23 marzo che ha distrutto il Bed&Breakfast dove alloggiava per una vacanza al civico 43 di via Vitellia, nel quartiere Monteverde di, èmartedì 1° aprile a causa delle gravi ustioni riportate. Sui social aveva scritto: ‘Una buona settimana se non vengo ucciso’Sui social aveva scritto: “È fantastico e le foto non rendono giustizia. Dato che sono solo, mi siedo ogni giorno in uno diverso”. Poi, unironico che a rileggerlo oggi non può che far rabbrividire: “Questa dovrebbe essere una buona settimana, se non vengo ucciso in qualche modo assurdo”. Quattro giorni dopo, la tragedia. Il cordoglio del sindaco di“La morte di Grant Paterson, ilcoinvoltodella palazzina a Monteverde, è una notizia che addolora tutta