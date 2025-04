Romadailynews.it - Roma, Lega attacca Gualtieri: “Tor Bella Monaca abbandonata al degrado”

Dura presa di posizione del partito dopo l’evento “All we need is home” al Teatro di Tor.È polemica aper l’evento “All we need is home”, andato in scena il 1° aprile al Teatro di Tor. Secondo la, si è trattato di un’iniziativa “inutile e vecchia nei contenuti”, priva di risposte reali alle gravi condizioni in cui versano i residenti delle case popolari della zona.In una nota congiunta, il consigliere capitolino Maurizio Politi, vicepresidente della Commissione politiche sociali, insieme ai rappresentanti delladel Municipio VI, ha criticato aspramente l’iniziativa, contestata anche da numerosi cittadini presenti.Il bersaglio principale è il sindaco Roberto, accusato di “nascondere la realtà catastrofica del quartiere”, mentre guida tavoli tecnici con l’Europa.