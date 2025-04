Romadailynews.it - Roma: l’azienda per i rifiuti Ama apre profilo social su Instagram

(AgenziaNova) – E’ online ildelcomunale diper la gestione dei, Ama. Attraverso il canalela municipalizzata capitolina per l’ambiente comunichera’ con i cittadini. L’obiettivo e’ quello di mettere a disposizione della citta’ un ulteriore strumento mirato per aggiornare regolarmente ini su campagne, iniziative e buone pratiche per il rispetto dell’ambiente e per la corretta raccolta differenziata dei. E’ quanto si legge in una nota di Ama.Dopo il canale Whatsapp, online dallo scorso dicembre, questo ulterioreconsentira’ aldi essere ancora piu’ vicina agli utenti con una comunicazione trasparente e innovativa. Trovare ile’ semplice, basta cercare sula pagina “@amaspaofficial” e cliccare su “segui”.