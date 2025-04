Sololaroma.it - Roma, la crescita senza Dybala: una squadra che sa adattarsi

Leggi su Sololaroma.it

Lasta imparando a vincere anchePaulo, il suo giocatore più forte. Questo non significa che la sua assia un vantaggio o che larenda megliodi lui. Basta pensare alla sfida contro il Porto, in cui la Joya ha fatto la differenza praticamente da solo. Tuttavia, è giusto riconoscere che ladi Ranieri ha saputo contenere la dipendenza dall’argentino, dimostrando di poter trovare soluzioni alternative nei momenti di difficoltà.I numeri dellaCome riportato dal Corriere dello Sport, delle 16 partite di campionato in cuiè partito titolare, laha ottenuto 27 punti, con una media di 1,6 a partita. Nelle 14 gare in cui l’argentino è mancato o è entrato dalla panchina, laha raccolto 25 punti, con una media di 1,74.