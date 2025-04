Sololaroma.it - Roma-Juventus, probabili formazioni: 3-4-2-1 o 3-5-2 per Ranieri?

Reduce dalla vittoria per 1-0 con il Lecce, per lanon c’è tempo di guardare al passato. I giallorossi stanno tenendo il giusto ritmo in questo inizio 2025 e vogliono dar prova di potersi qualificare alla prossima Champions League. Il 4° posto dista solo quattro punti, tener fuori considerazione un’Atalanta terza attualmente a +6. Per raggiungere la Coppa Campioni, i capitolini dovranno confermarsi nelle prossime 8 partite a cominciare da quella con la, in programma domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un nuovo capitolo della sua storia.I bianconeri sono riusciti a battere il Genoa nell’ultimo turno di campionato, grazie all’aiuto della cura Igor Tudor. Claudioè ben consapevole che la Vecchia Signora sia un avversario difficile da battere e che serva, quindi, una prestazione di alto livello sotto ogni punto di vista.