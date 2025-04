Juventusnews24.com - Roma Juve, Ranieri recupera un titolarissimo per il big match dell’Olimpico: sarà titolare contro i bianconeri? Ultime

di RedazionentusNews24unper il big: tutti i dettagli sulla possibile formazioneBuone notizie per Claudioe per la: secondo quanto riportato da Sky Sport, Celik è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio e viaggia verso la titolarità per la sfidala.Il difensore turco è uno delle pedine del reparto giallorosse più apprezzate dal tecnico che, proprio per questo motivo, potrebbe puntarci subito se le sue condizioni garantiranno la presenza nel.