Juventusnews24.com - Roma Juve, Ranieri deve fare i conti con questa defezione: il Giudice Sportivo mette fuorigioco un big giallorosso. Il comunicato!

di RedazionentusNews24, Claudioè costretto a rinunciare a quel giocatore: illo squalifica!Domenica, 6 aprile 2025 alle ore 20:45 va di scena, match clou della 30^ giornata di Serie A. Per l’occasione non ci sarà Alexis Saelemaekers. L’esterno belga dei giallorossi è costretto ad alzare bandiera bianca, a causa di una diffida scattata per l’ammonizione contro il Lecce. Ecco ilufficiale.– «SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (): per proteste nei confrontidegli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).»Leggi suntusnews24.com