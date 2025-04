Sololaroma.it - Roma-Juve, Giannini: “Senza Dybala la Roma perde tanto”

Dopo il successo di sabato per 0-1 contro il Lecce allo Stadio Via del Mare, laha ripreso oggi gli allenamenti a Trigoria, preparandosi a un calendario fitto di impegni decisivi per raggiungere la zona Champions League.Il prossimo appuntamento vedrà i giallorossi sfidare lantus allo Stadio Olimpico il 6 aprile 2025. I bianconeri, ora guidati da Igor Tudor dopo l’esonero di Thiago Motta, saranno un avversario ostico in uno scontro diretto importante per la classifica. In caso di vittoria, lasalirebbe a quota 55 punti, avvicinandosi sempre di più alla zona Champions.In attesa della gara, lo storico capitano giallorosso Giuseppe, ha rilasciato un’intervista a TuttoSport, esprimendo il suo punto di vista su vari temi legati alla squadra.diretto su Pellegrini: “E’ un profilo basso come personalità”, poi su