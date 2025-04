Lapresse.it - Roma, i movimenti per la casa occupano i Fori Imperiali: tensione con la polizia

tra forze dell’ordine e aderenti al movimento per il diritto all’abitare che hanno occupato un’ala deiproprio di fronte al Colosseo. “Siamo qui perché in queste ore è in corso la due giorni promossa dal Comune didenominata: ‘All we need is home’ nel corso della quale si parla di diritto all’abitare con soggetti europei“, spiega Margherita, attivista del movimento. “Si racconta di un’attenzione di questa amministrazione per il diritto all’abitare – prosegue la donna – con risorse serie ma quello che vediamo è che gli sfratti proseguono nonostante la richiesta di Papa Francesco di interromperli. C’è una continua cessione di patrimonio pubblico ai palazzinari. La questione giovanile è trascurata e quindi ciò che vogliamo dire con questa iniziativa eclatante nel cuore della città è che questa idea dicome eventificio, come città che deve attrarre gli investimenti di lusso è incompatibile con la necessità di chi non può permettersi di vivere in questa città.