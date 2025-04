Tg24.sky.it - Roma, false paternità in vendita per permessi di soggiorno: 3 arresti

Un uomo di origine sinti era a capo di un gruppo che ha procuratodicon. Sono sette gli indagati di una inchiesta della procura di, delegata agli investigatori del commissariato di polizia Viminale che ha portato a tre, mentre quattro persone sono state sottoposte a perquisizioni domiciliari e personale. La traccia seguita dagli investigatori è stata quella attestazioni prodotte da cittadini italiani coinvolti nel riconoscimento fittizio di vincoli dia beneficio di minori nati da donne in condizioni di marginalità, traccia che ha portato all'uomo che risiedeva nel campo nomadi della zona dell'Arco di Travertino. Era lui che adescava i possibili padri, che si dichiaravano tali in cambio di piccoli compensi, come un frequentatore di enti assistenziali in zona Termini, al quale, in cambio del falso ideologico, sono state date sigarette e pasti gratis.