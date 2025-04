Romadailynews.it - Roma, esplosione in un B&B a Monteverde: muore dopo nove giorni il turista scozzese

L’uomo, 54 anni, era rimasto gravemente ustionato nell’del 23 marzo.CRONACA DI– Non ce l’ha fatta ildi 54 anni rimasto gravemente ferito nell’avvenuta il 23 marzo in un bed and breakfast nel quartieredi agonia, l’uomo è deceduto questa mattina all’ospedale Sant’Eugenio, dove era stato ricoverato con ustioni sul 75 per cento del corpo.Ilera stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco pocola deflagrazione, che aveva abbattuto parzialmente la struttura ricettiva. Si trovava nella Capitale per una breve vacanza e avrebbe dovuto lasciareproprio il giorno successivo all’incidente.Le autorità continuano a indagare sulle cause dell’, che ha coinvolto l’intero edificio.