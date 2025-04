Romadailynews.it - Roma, controlli a piazza Bologna: sanzioni per locali e segnalazioni per droga

Ispezionati 11 esercizi pubblici, 87 persone identificate e 39 veicoli controllati.CRONACA DIstraordinari nell’area di, a, nel cuore della movida del quartiere. I Carabinieri della CompagniaParioli, con il supporto del Nucleo Radiomobile e della Guardia di Finanza, hanno ispezionato 11 esercizi pubblici nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, coordinata secondo le direttive del Prefetto di, Lamberto Giannini.Durante le verifiche, cinque attività di ristorazione in viale Ippocrate sono state sanzionate per omessa memorizzazione del corrispettivo.I militari hanno inoltre segnalato due giovani trovati in possesso di modiche quantità di hashish e fermato un cittadino pakistano di 33 anni alla guida di un motoveicolo senza patente.