Roma come Disneyland, l'attacco di Le Monde alla Capitale

Un turismo di massa che sta soffocando, trasformandola in un parco a tema, questa l'analisi impietosa del giornale francese Le. L'afflusso record di visitatori, amplificato dal Giubileo cattolico del 2025, ha causato il sovraffollamento e la denuncia di una crescente "izzazione" della città. L'impatto di un turismo senza freni, viene visto anche nella fuga dei residenti e delle botteghe dal centro storico, per far spazio ad affittacamere e case vacanza. "L'inquinamento acustico dato dal rumore dei trolley sui sampietrini, è insopportabili" racconta una turista.