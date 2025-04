Roma, bambino di 7 anni si smarrisce in zona Vaticano

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 aprile 2o25- Momenti di paura oggi pomeriggio in, dove undi 7, di nazionalità russa, si era smarrito provocando grande apprensione nei genitori. Il piccolo è stato ritrovato in piazza Risorgimento dalle pattuglie della Polizia Locale diCapitale, impegnate nei consueti servizi di controllo per il contrasto all’abusivismo commerciale nelle aree di Ottaviano,e San Pietro.Ad individuarlo gli agenti dello SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) che, appresa la notizia della scomparsa diffusa via radio, a seguito dell’allarme lanciato da una pattuglia avvicinata dai genitori del piccolo, hanno immediatamente attivato le ricerche. Impaurito e disorientato, ilè stato subito tranquillizzato dagli agenti, che si sono presi cura di lui fino all’arrivo della sua famiglia.