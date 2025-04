Romadailynews.it - Roma, attivato il 5G in 9 stazioni della Metro A: parte il piano connettività per il Giubileo

Il progetto “5G” porterà la rete ultraveloce in tutte le lineeentro il 2026.CRONACA DI– Da oggi, lunedì 1° aprile, novelinea Apolitana di, tra Vittorio Emanuele e Ottaviano, sono coperte dalla connessione 5G. L’intervento rientra nel5G”, avviato nell’ambito delle opere per ile realizzato innariato pubblico-privato, con l’obiettivo di migliorare lain tutta la retepolitanaCapitale.Entro giugno 2025, l’intera linea A sarà raggiunta dalla nuova tecnologia, mentre le linee B e B1 saranno coperte entro la fine dell’anno. Il completamentorete 5G sulla linea C è previsto per il 2026.Il progetto prevede l’installazione di oltre 1.000 remote unit e più di 3.000 celle, distribuite lungo 61 chilometri di retepolitana e supportate da oltre 250 chilometri di nuova fibra ottica.