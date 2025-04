Sport.quotidiano.net - Roma: anche Allegri nella rosa del futuro allenatore, rinnovo con Svilar in stallo

31 marzo 2025 - È difficile pensare già alla prossima stagione, quando laè in piena lotta per la Champions per l'anno in corso, però bisogna farei conti con la realtà. Quello che Claudio Ranieri sta dando in questa sua terza parentesi sulla panchina giallorossa è unico. Il tecnicono ha raccolto una squadra in confusione, reduce da due allenatori che non sono riusciti a trovare la giusta alchimia tra il gruppo consolidato della squadra e i nuovi acquisti. Dopo un avvio complicato, compliceil calendario, Ranieri ha trovato il bandolo della matassa e ora ne sta raccogliendo tutti i frutti. Nel periodo in corso una striscia impressionante di sette successi consecutivi, che però portaun ulteriore pensiero. Dovesse l'classe '73 chiudere la propria esperienza sulla panchina dellasu note così alte, chi raccoglierà la sua eredità la prossima stagione? Come ha scherzato lo stessono, l'unica certezza è che il nuovo titolare della panchina giallorossa sarà più giovane di lui,se al momento lache sta sfogliando insieme al ds Florent Ghisolfi, sembra ampliarsi di giorno in giorno.