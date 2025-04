Serieanews.com - Roma, Ancelotti non è più un sogno: arriva l’assist del Real Madrid

Leggi su Serieanews.com

, si lavora per l’allenatore in vista della prossima stagione: l’ipotesinon è più undanon è più unclamoroso del– SerieAnewsLasta disputando un finale di stagione davvero straordinario. I giallorossi, pur soffrendo, hanno conquistato bottino pieno anche contro il Lecce ed hanno quindi portato a casa la settima vittoria consecutiva. Insieme al Bologna è senza dubbio la formazione più in forma del campionato ed è probabilmente anche la favorita per il quarto posto a questo punto.Sesto posto in classifica con 52 punti, quattro in meno del Bologna e le ultime otto giornate da vivere tutte d’un fiato, con i giallorossi mai così vicini al grande obiettivo negli ultimi anni. Merito soprattutto di Claudio Ranieri: a fine novembreto al capezzale di una squadra quasi moribonda, addirittura in lotta per non retrocedere.